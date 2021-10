Trombosestichting vraagt aandacht voor tromboserisico bij gebruik anticonceptiepil

De Trombosestichting grijpt Wereld Trombose Dag (13 oktober) aan om meer aandacht te vragen voor het tromboserisico bij gebruik van de anticonceptiepil. Door de hormonen in de anticonceptie verandert de samenstelling van het bloed. Dit beïnvloedt de bloedstolling en geeft een licht verhoogd risico op trombose. Maar, als er sprake is van andere risicofactoren, zoals een erfelijke aanleg voor trombose, overgewicht, roken of een hogere leeftijd (vanaf 40 jaar), dan loopt dat risico steeds verder op. Trombose kan ernstige schade in het lichaam veroorzaken, en zelfs tot de dood leiden.

Bespreek de risico’s

Wie met de pil begint, moet op het tromboserisico van de pil gewezen worden. Dit gebeurt echter vaak niet. Het tromboserisico is het hoogst in de eerste jaren na de start van de pil. Daarna neemt het risico op trombose toe met de leeftijd, vanaf een jaar of 40. Daarom is het ook belangrijk dat vrouwen boven de 40 die de anticonceptiepil gebruiken, de risico’s en mogelijke alternatieven doorspreken met de huisarts. In veel gevallen is het tromboserisico te vermijden door op een ander anticonceptiemiddel over te stappen, zoals een spiraaltje.

Prof. dr. Hugo ten Cate, internist en trombose-expert in het MUMC: ” Afgelopen week heb ik wéér twee vrouwen van rond de 45 jaar gezien met een ernstige pil gerelateerde longembolie. Het viel me op dat zij erg lang de pil gebruikten. Omdat het tromboserisico ook met de leeftijd toeneemt vind ik het belangrijk dat hier meer bewustzijn over komt. De anticonceptiepil te lang doorgebruiken is namelijk in veel gevallen niet nodig.”

Wees alert

Trombose kan ernstige gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om alert te zijn op de symptomen van trombose, zoals een pijnlijk, rood verkleurd en gezwollen been (trombosebeen), kortademigheid en benauwdheid (longembolie) en zeer hevige hoofdpijn (sinustrombose). Op de website van de Trombosestichting is hier meer over te lezen.

Over de Trombosestichting

Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel, wat de bloedsomloop belemmert. Dit kan gevaarlijk zijn en leiden tot ernstige, blijvende klachten en zelfs overlijden. Snelle herkenning van trombose is daarom belangrijk zodat ernstige gevolgen voorkomen kunnen worden. De Trombosestichting Nederland stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar trombose en geeft voorlichting over risicofactoren, herkenning en behandeling.

Meer weten over trombose? Bekijk de video “Wat is trombose in 90 seconden”

13 oktober is Wereld Trombose Dag

Op woensdag 13 oktober is het Wereld Trombose Dag. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor trombose. Daarom kleurt het Erasmus MC in Rotterdam die dag rood en blauw, de kleuren van Wereld Trombose Dag én de Trombosestichting. Verder organiseren o.a. het Erasmus MC en Maastricht UMC evenementen gericht op trombose .