Vier op de tien oud-politici sinds 2017 aan de slag als lobbyist

Vier op de tien voormalige bewindspersonen en Tweede Kamerleden die na hun vertrek in 2017 uit de landelijke politiek ander werk vonden, is belangenbehartiger of lobbyist geworden. Dat is de uitkomst van onderzoek door het radioprogramma Dit is de Dag naar 219 politici die de afgelopen vier jaar van het Binnenhof vertrokken. De meesten van hen, 130, zijn overigens nog steeds politiek actief, maar dan elders.

Van de 89 oud-politici die de politiek echt de rug toekeerden, zijn er 29 aangemerkt als lobbyist en 8 van hen bevinden zich in een grijs gebied van dit werk. Het lobbywerk vindt bovendien vaak plaats op beleidsterreinen waarop de oud-politici eerder actief waren, stelt het onderzoek. Vooral VVD’ers kiezen voor een functie als belangenbehartiger na hun loopbaan aan het Binnenhof: 16 van de 22. Daarna volgen CDA en D66.

Onlangs stapten twee bewindspersonen uit het demissionaire kabinet op om bij een lobbyorganisatie aan de slag te gaan. Vooral de overstap van Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar de branchevereniging van energiebedrijven, zorgde voor ophef. Zij zat als minister tot aan het einde bij overleggen waarin het onder meer ging over energie. Ook haar staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) ging weg en begon bij de duurzaamheidsclub World Resources Institute.

Vooral de belangenverstrengeling of alleen al de schijn daarvan, is volgens hoogleraar public affairs Arco Timmermans van de Universiteit Leiden een groot risico. Door hun contacten in politiek Den Haag zijn er korte lijntjes waardoor mogelijk sneller invloed kan worden uitgeoefend.