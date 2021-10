29 mensen uit Afghanistan onderweg naar Nederland

Een vlucht met daarin 29 mensen uit Afghanistan die Nederland als eindbestemming hebben, is donderdag rond het middaguur vertrokken vanuit Pakistan. Het vliegtuig landt in het Duitse Leipzig, waarna ze vanaf daar naar Nederland worden gebracht, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De groep is over land van Afghanistan naar Pakistan gereisd, waar ze zijn opgevangen door de Nederlandse ambassade en door het IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties. Eenmaal in Leipzig zullen medewerkers van de Nederlandse ambassade hen ophalen.

Het is de tweede vlucht in samenwerking met Duitsland. Eerder reisden mensen met Duitsland als eindbestemming mee op een Nederlandse chartervlucht. De Afghanen vallen onder de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Belhaj, die stelt dat alle Afghanen die de Nederlandse missie in het Aziatische land hebben geholpen, moeten worden geƫvacueerd.