Aangifte om handel in nagemaakte QR-codes voor CoronaCheck

Het ministerie van Volksgezondheid gaat aangifte doen omdat er online wordt gehandeld in QR-codes voor de app CoronaCheck. Dat bevestigt het ministerie naar aanleiding van een bericht van de NOS. De gedeelde QR-codes worden sinds afgelopen weekeinde geblokkeerd, zodat niemand er meer gebruik van kan maken. De site waar de codes werden gedeeld is inmiddels offline, maar het ministerie zegt meer sites in het vizier te hebben.

De QR-codes zelf zijn legitiem. Ze worden door gebruikers van CoronaCheck vervolgens aangeboden, zodat anderen de nagemaakte codes in een nagemaakte app kunnen zetten. Voor die mensen zijn de codes vals. De nepapp laat zelfs de bewegende fietsers en skaters zien waarmee controleurs checken of de app echt is, ontdekte de NOS. Dat maakt het heel moeilijk om de fraudepoging te herkennen. De aanbieders delen ook hun initialen en geboortedata, zodat de nieuwe gebruikers daar rekening mee kunnen houden als ze gecontroleerd worden.

“Het aanschaffen van een QR-code die niet van jou is, of het gebruiken van een QR-code die niet van jou is, is strafbaar. Het verstrekken van jouw eigen QR-code aan anderen is ook strafbaar. En dus doen we aangifte als we zien dat QR-codes op grote schaal worden aangeboden”, laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Het is niet bekend hoeveel mensen hiervan gebruik hebben gemaakt.

Mensen hebben sinds een paar weken een coronatoegangsbewijs nodig om te worden toegelaten tot onder meer restaurants, caf├ęs, theaters en bioscopen. Ook bij voetbalstadions, concertzalen, clubhuizen en festivals moeten bezoekers hun QR-code laten scannen. Dat toegangsbewijs kan worden aangemaakt in de app CoronaCheck wanneer mensen volledig zijn gevaccineerd, wanneer ze negatief zijn getest op het virus of wanneer ze onlangs zijn hersteld van een coronabesmetting.