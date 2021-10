Burgemeester bezorgd over ‘onacceptabele’ situatie Ter Apel

Asielzoekers die in het aanmeldcentrum Ter Apel op stoelen en stretchers moeten slapen. Het baart burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde waar Ter Apel onder valt, zorgen. Bij Nieuwsuur zei hij dat hij ongerust is over de volgens hem onacceptabele situatie in de nachtopvang. Hij vraagt zich af hoe het de komende tijd moet. “Westerwolde is gastvrij, maar deze opgave gaat Westerwolde te boven.”

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) gaf dinsdag aan dat er vanaf 1 november waarschijnlijk zo’n 3000 opvangplekken voor asielzoekers bijkomen. In combinatie met de noodopvang die is geopend moet dat volgens haar voldoende zijn om de opvangcentra te ontlasten. Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND vroeg Velema woensdagochtend naar aantallen mensen die worden verwacht en waar die mensen straks heen gaan. Hij vindt 1 november ver weg. “De situatie is urgent. Het is mij niet duidelijk geworden hoe het de komende tijd gaat”, zei hij bij Nieuwsuur.

In de asielopvang in Ter Apel mogen maximaal tweeduizend mensen verblijven. Vorige week hebben er 600 mensen in de opvang geslapen en daarnaast sliepen er ook nog 150 in de kantoren en wachtruimte van de IND, aldus Velema bij het tv-programma Nieuwsuur. “Daarna zijn 750 mensen uitgeplaatst naar diverse kazernes, maar omdat er vervolgens weer een grote toestroom was, veranderde de situatie niet echt.”