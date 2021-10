Eindelijk prijs voor André van Duin op Televizier-Gala

André van Duin heeft voor het eerst in zijn lange carrière een prijs gewonnen op het Gouden Televizier-Ring Gala. De Omroep MAX-ster, bekend van de tv-hits Heel Holland Bakt en Denkend aan Holland, won donderdag in Theater Carré de Televizier-Ster voor beste presentator.

Van Duin was de afgelopen twee jaar ook al genomineerd, maar beide keren ging hij met lege handen naar huis. In 2019 kreeg Beau van Erven Dorens de voorkeur van het publiek en vorig jaar Tim Hofman. Eenmaal was Van Duin genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. In 1981 maakte hij met zijn TROS-programma André van Duin kans maar toen won de televisieserie De Fabriek.

De andere genomineerden voor de Televizier-Ster Presentator waren Arjen Lubach en Fred van Leer. Lubach grijpt al voor de derde keer mis. Ook in 2017 en 2019 ging de prijs aan hem voorbij.