Geld lenen om te investeren vaker nodig

Een deel van de Nederlanders zag hun spaargeld flink groeien tijdens de coronacrisis, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. Maar voor een andere groep zat het vooral tegen. Dankzij stijgende energieprijzen, onbetaalbare woningen en de coronacrisis is het voor bijvoorbeeld kleine zzp’ers en alleenstaande moeders vaak moeilijk geworden rond te komen. En dat veroorzaakt weer meer armoede: geen geld betekent immers níet investeren en dus ook geen uitzicht op een beter inkomen.

Investerings-armoede

Juist omdat mensen met een lager inkomen niet kunnen investeren in een energiezuinig huis loopt hun gasrekening steeds verder op. Door die kosten blijft er nog minder over om te investeren. Geld lenen is juist voor deze groep vaak lastig. Ofwel, de armoede veroorzaakt een neerwaartse spiraal waar iemand zelf vaak onmogelijk uit kan komen. Meerdere gemeenten hebben dan ook aangegeven dat ze vriendelijke leningen beschikbaar willen stellen om energiearmoede te voorkomen.

Geld lenen

Maar niet in elke gemeente zijn dergelijke potjes beschikbaar en ook voor andere zaken wil iemand soms graag geld lenen, om zo perspectief te creëren. Een auto kan het verschil maken tussen wel of geen baan. Een historicus die zich laat omscholen tot IT’er heeft meer kans op een rooskleurige toekomst. Investeren in een nieuw bedrijf of er een overnemen kan een heel slimme zet zijn.

BKR

De groep die dit soort investeringen het hardst nodig heeft, moet vaak meer moeite doen om aan een lening te komen. Geld lenen zonder BKR (een registratie bij het Bureau Krediet Registratie) mag onder bepaalde voorwaarden, maar de keuze wat betreft kredietverstrekkers is wel beperkter. Ook zijn de voorwaarden vaak anders. Er zijn wel enkele kredietverstrekkers die zich juist focussen op deze groep, maar dan moet er wel even goed gezocht worden.

Inkomen stijgt, maar vaste lasten ook

Wel mag verwacht worden dat er steeds meer aanbod komt voor deze groep. Er zal in ieder geval vraag naar zijn. Volgens het CBS is het gemiddelde inkomen in het tweede kwartaal van 2021 3,1 procent hoger dan een jaar eerder, maar de hypotheekschuld is ook flink opgelopen. Die groeide met 8,7 miljard euro in een kwartaal tijd. De vaste lasten groeien dus hard mee. Op 12 oktober berichtte het ANP dan ook dat starters zich door de oververhitte woningmarkt steeds dieper in de schulden steken. En op zeven oktober maakte het Nibud bovendien bekend dat er waarschijnlijk honderdduizenden huishoudens door de energierekening in de problemen komen.

2,6 miljoen huishoudens hebben sowieso moeite rond te komen. De helft van die groep heeft schulden. Hopelijk zijn dat met name schulden die uiteindelijk geld opleveren, omdat er is geïnvesteerd in een vooruitgang van het inkomen. Het aantal huishoudens met problematische schulden nam volgens het CBS in ieder geval af tijdens de coronapandemie, met 0,3 procent.

Geld lenen kost geld

Hopelijk overbodig om te zeggen, maar let altijd op als je leent: leen alleen als het nodig is, let op de voorwaarden, leen in ieder geval nooit als je de maandlasten van de lening niet kan dragen en vergelijk altijd de verschillende opties.