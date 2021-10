GroenLinks-Kamerlid Snels stopt, vooral om samenwerking met PvdA

GroenLinkser Bart Snels stopt als Tweede Kamerlid. Dat heeft hij aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp laten weten. Als belangrijkste reden noemt hij de samenwerking van zijn partij met de PvdA. “Het zijn twee zeer verschillende partijen”, zegt Snels. “Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat en de opportunistische stijl van politiek bedrijven spreekt mij niet aan.”

PvdA en GroenLinks kondigden eerder dit jaar aan als één fractie te willen onderhandelen aan de formatietafel. Maar uiteindelijk deden de partijen niet mee aan de daadwerkelijke onderhandelingen. Wel voeren ze met enige regelmaat samen fractievergaderingen, en spreken Kamerleden van GroenLinks tijdens debatten vaak namens hun collega’s van PvdA en vice versa.

Dat GroenLinks van plan is de “nauwe samenwerking” met de sociaaldemocraten door te zetten, voelt “voor mijzelf als een vorm van kiezersbedrog”, zegt Snels. De PvdA verkeert bovendien volgens Snels “in net zo’n grote crisis als het CDA”.

In zijn brief is hij uiterst kritisch over de fractieleiding van zijn partij. “Het zou goed zijn als de fractie eens het gesprek voert over hoe besluiten worden genomen en wat de zeggenschap is van de Kamerleden over de werkwijze van de fractie en de samenstelling van het fractiebestuur.”

Snels was jarenlang financieel specialist van GroenLinks en een belangrijke vertrouweling van partijleider Jesse Klaver. Hij werkte aan een wet om de overheid wat opener te laten zijn en kwam met een voorstel om ontwijking van winstbelasting aan te pakken. Dat laatste wetsvoorstel werd uiteindelijk door het kabinet overgenomen.

Klaver bedankt Snels voor alles wat hij “voor GroenLinks en voor mij persoonlijk” heeft betekend.