Halsema wist niet dat ambtenaren werden weggehouden bij wethouder

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wist niet dat vrouwelijke ambtenaren die klaagden over ongewenst gedrag van de afgetreden wethouder Laurens Ivens bij hem zijn weggehouden. Ze zei op vragen in een debat met de gemeenteraad dat zij en de gemeentesecretaris dit pas hoorden na de afronding van een onafhankelijk onderzoek. “Daar zijn wij natuurlijk heel erg van geschrokken.”

De burgemeester gaf de raad een reconstructie van hoe het is verlopen sinds het eerste signaal binnenkwam in mei 2019 bij de gemeentesecretaris. Volgens haar wordt momenteel hard gewerkt om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

Vrouwen moeten zich volgens Halsema welkom voelen, zich vrij voelen om carrière te maken en daar op alle momenten ondersteuning bij krijgen. “Dat het gedrag van de voormalige wethouder vrouwen heeft belet in hun ontwikkeling, dat zij zich daardoor onvrij en geïntimideerd hebben gevoeld, is kwalijk en ook niet te rechtvaardigen. Dat daar bovenop een aantal leidinggevenden niet goed heeft gereageerd, is vlek op vlek. Want dat geeft de betrokken vrouwen het gevoel dat hun intuïtie hen bedrogen heeft terwijl ze in hun recht stonden en gelijk hadden.”

Uit het deels openbaar gemaakte externe onderzoek naar het handelen van Ivens, kwam verder naar voren dat signalen over ongewenst gedrag lange tijd zijn blijven liggen. De onderzoekers concludeerden dat de impact van het gedrag van de wethouder op de vrouwen voor een belangrijk deel werd versterkt door de wijze waarmee de gemeente Amsterdam daarmee omging.

“Het feit dat je als vrouw in deze gemeente heel veel hordes moet nemen voordat je klacht leidt tot actie, is ongelofelijk”, zei D66-leider Reinier van Dantzig. “Hoe kan het dat je zo vaak moet klagen voordat je vrijheid die je wordt afgenomen door iemand die jou verkeerd behandelt, wordt teruggegeven?”

Femke Roosma, fractieleider van GroenLinks, sprak “groot respect” uit naar de vrouwen die een officiële melding hebben gedaan. Dat de betrokken ambtenaren werden weggehouden bij Ivens “steekt enorm”. “Zij werden gestraft en niet de wethouder. Dat is onverteerbaar en woestmakend.”

Ivens, die onder meer verantwoordelijk was voor bouwen en wonen, trad in juli af na na vier formele klachten van vrouwelijke medewerkers over verbaal grensoverschrijdend gedrag. In 2019 en 2020 waren er ook al signalen van ongewenst gedrag, al werd hier geen formele melding van gemaakt. Aan Het Parool maakten vervolgens ook vrouwen van buiten de gemeente anoniem kenbaar dat ze dit soort ervaringen hebben gehad met Ivens.