Klimaatactivisten lijmen zich vast bij kantoren CDA, D66 en VVD

Klimaatactivisten hebben zich donderdagmiddag met hun handen vastgelijmd aan de stoeptegels voor de partijkantoren van het CDA, D66 en de VVD in Den Haag. Betogers van actiegroep Extinction Rebellion hielden daarvoor een stille tocht langs die kantoren, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van klimaatverandering. Daarna verzamelden enkele actievoerders zich bij de drie partijkantoren. De kantoren staan respectievelijk aan het Buitenom, de Lange Houtstraat en aan de Mauritskade.

De ongeveer 150 betogers vertrokken rond 14.30 uur voor de stille tocht vanaf het Malieveld, zoveel mogelijk in het zwart gekleed. Bij de partijkantoren verzamelden ze vervolgens in groepjes van zo’n vijf tot zeven mensen in het wit gekleed. Nadat zij zichzelf hadden vastgelijmd aan de grond, werd door een mede-actievoerder een rode kleurstof, ‘nepbloed’, over hen heen gegoten. Op meegebrachte spandoeken staan teksten als ‘De tijd dringt’, ‘Stop klimaatchaos’ en ‘De crisis is nu’.

De politie vroeg in ieder geval bij het kantoor van D66 of de actievoerders weg wilden gaan. Dat willen de betogers niet, ze blokkeren de ingang. Op alle locaties probeert de politie met behulp van cola de handen van de actievoerders los te weken.

Extinction Rebellion voert de hele week actie in de hofstad. Eerder deze week blokkeerden ze onder meer een kruispunt en woensdag dansten ze op de Koekamp en liepen ze naar de Hofvijver. De groep wil aandacht voor klimaatverandering en eist dat Nederland per 2025 klimaatneutraal is.

De politie staat op scherp voor de klimaatacties. In de Haagse binnenstad zijn veel agenten en busjes van de mobiele eenheid zichtbaar aanwezig.