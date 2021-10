Minister Knapen: bericht moord op tolk toont urgentie evacuatie

Het bericht van de moord op een tolk in Kabul bevestigt de noodzaak om de groep van 2100 Afghanen die Nederland wil opnemen daar “zo snel als mogelijk” weg te halen, aldus demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken. Hij heeft nog geen bevestiging van de dood van de tolk.

NOS en De Volkskrant meldden op basis van familieleden de moord op de tolk die op de Nederlandse evacuatielijst zou hebben gestaan. De minister kon daar ook nog niets over zeggen. De man zou afgelopen nacht zijn doodgeschoten door de Taliban. Hij is werkzaam geweest voor de Europese politiemissie (EUPOL).

Voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs bevestigt dat “de man die genoemd wordt, op de lijst stond om geĆ«vacueerd te worden”. Terwijl Buitenlandse Zaken via formele contacten in Afghanistan bevestiging zoekt, probeert de bond via het informele netwerk de persoon te identificeren. “Via meerdere bronnen in zijn familie hebben wij de bevestiging dat hij dood is.”

Kamerleden zijn geschrokken van het nieuws. Partijen hebben lang aangedrongen op evacuatie van de tolken. Volgens de Kamer had het kabinet al veel eerder tolken moeten ophalen. “Afgrijselijk. Deze man heeft zij aan zij met de Nederlandse politie gediend”, aldus Kati Piri (PvdA). Ze vindt het “extra pijnlijk omdat tolken allang in veiligheid hadden moeten zijn”.

Nederland heeft dertig tolken die hebben gediend bij EUPOL naar Nederland gebracht. Nog tien die om hulp hebben gevraagd, zouden nog in Afghanistan zijn. Volgens minister Henk Kamp (Defensie) zijn nog 330 tolken achtergebleven die de Nederlandse militaire missie hebben geholpen. Zij worden geƫvacueerd zodra de mogelijkheid er is.

Volgens De Volkskrant werkte de gedode tolk tussen 2013 en 2016 voor de politiemissie toen daar veel Nederlanders werkten. Hij zou daarna voor de Amerikanen hebben gewerkt. De man zou recentelijk zijn teruggekeerd naar het ouderlijk huis en daar zijn doodgeschoten, zegt de broer van het slachtoffer tegen de krant.