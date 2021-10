Piets weerbericht: Beetje herfst, grondvorst en zomer!

​​​​​​​Het weer gaat de komende zeven dagen alle kanten op. Zo is het weleens een beetje herfst met buien, ook zon en een stevige wind.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is het vrij helder en rustig weer. Er ontstaat mist en de temperaturen gaan landinwaarts terug naar 2 of 3 graden met grondvorst van -1 tot -3 graden.

Zaterdag is een leuke dag met droog weer. Zondag komt met geregeld zon en in het Waddengebied een buitje.

Maandag een beetje herfst met een krachtige wind, maar wel meest droog weer. Dinsdag een paar buien en zomerwarmte van 17 tot 20 graden! Een paar buien of buitjes.