Stichting staat terecht voor verstrekken van wietolie

Stichting Suver Nuver, die zich bezighoudt met het verstrekken van wietolie, moet zich donderdag verantwoorden voor de strafrechter van de rechtbank in Zwolle. Het Openbaar Ministerie wil van de rechter een uitspraak of de stichting en haar voorman Rinus Beintema met het verstrekken van wietolie de Geneesmiddelen- en de Opiumwet overtreden.

De politie onderschepte bij postsorteercentra in Eindhoven en Zwolle pakketjes van de stichting. Medicinale wiet of wietolie is niet verboden, maar mag alleen verstrekt worden met een vergunning. De stichting Suver Nuver heeft zo’n vergunning niet.

De 54-jarige Beintema uit Sneek verstrekt aan circa 20.000 donateurs wietolie. De uitkomst van de strafzaak heeft grote gevolgen voor de gebruikers van de olie. Volgens advocaat Tim Vis gaat het om een principiĆ«le zaak. “De vraag is of dit onder het strafrecht valt of dat het productieproces door de NVWA gemonitord moet worden.” Volgens Vis zijn er donateurs die zonder gebruik onder meer chronische pijn ervaren.