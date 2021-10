Toerismebureaus Aruba en Curaçao zien steeds meer Nederlanders

De toerismebureaus van Aruba en Curaçao zijn positief over het aantal mensen dat de eilanden heeft bezocht in september. Curaçao zat afgelopen maand op 85 procent van het niveau in september 2019, voordat de coronapandemie begon. Op Aruba komt het toerisme ook weer op gang, met 82 procent van het aantal bezoekers ten opzichte van twee jaar geleden. De eilanden benadrukken dat het aantal Nederlandse toeristen opvallend hoog is.

Beide landen zeggen dat er nu duidelijk weer sprake is van een positieve situatie voor wat het toerisme betreft sinds de corona-uitbraak. De pandemie zorgde voor een enorme terugval van het toerisme, waardoor de eilanden economisch het zwaar te verduren hadden.

Op Curaçao verbleven in september bijna 28.000 toeristen minstens één nacht op het eiland. Van hen kwamen ruim 17.000 uit Nederland. Voor Aruba, dat in september ruim 60.000 toeristen ontving, is de Amerikaanse markt nog steeds de grootste. Het aantal Nederlandse toeristen neemt echter duidelijk toe, stelt het toerismebureau, zonder absolute aantallen te geven.