Uitreiking Gouden Televizier-Ring weer als ‘vanouds’

De rode loper wordt donderdag weer uitgerold in Carré in Amsterdam. In het theater vindt de 56e uitreiking van de Gouden Televizier-Ring plaats. De Kinderen van Ruinerwold (BNNVARA), Een Huis Vol (KRO-NCRV) en Mocro Maffia (Videoland) maken kans om de opvolger te worden van Over Mijn Lijk.

Vorig jaar won het BNNVARA-programma de prestigieuze tv-publieksprijs voor een bescheiden publiek. Vanwege de coronacrisis zaten toen alleen genomineerden in de zaal. Het gala is dit jaar weer als “vanouds”, kondigde mede-organisator AVROTROS eerder aan.

Behalve de Gouden Televizier-Ring worden er ook weer prijzen uitgedeeld voor onder meer beste presentator, beste presentatrice, beste acteur/actrice en aanstormend talent. André van Duin, Arjen Lubach en Fred van Leer zijn in de race voor de Televizier-Ster Presentator en Hélène Hendriks, Marieke Elsinga en Nikkie de Jager zijn genomineerd bij de vrouwen.

Elise Schaap kan voor het derde jaar op rij de Televizier-Ster voor beste acteur/actrice mee naar huis nemen. Ze neemt het op tegen Angela Schijf en Frank Lammers. Monica Geuze, Raven van Dorst en Rob Kemps strijden met elkaar om de Televizier-Ster Talent.

Het gala, dat rechtstreeks wordt uitgezonden op NPO 1, wordt gepresenteerd door Jan Smit en Rik van de Westelaken.