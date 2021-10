Zestien mensen opgepakt na klimaatdemonstraties in Den Haag

In Den Haag zijn donderdag verspreid over de stad zestien mensen aangehouden tijdens klimaatdemonstraties. Zij zijn aangehouden nadat ze meerdere oproepen om te vertrekken hadden genegeerd, aldus de politie. Klimaatactivisten hadden zich onder meer met hun handen vastgelijmd aan de stoeptegels voor de partijkantoren van het CDA, D66 en de VVD. Iedereen is inmiddels weer los, meldt een woordvoerder van de politie.

Betogers van actiegroep Extinction Rebellion hielden eerder een stille tocht langs die kantoren, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van klimaatverandering. Daarna verzamelden enkele actievoerders zich bij de drie partijkantoren. De kantoren staan respectievelijk aan het Buitenom, de Lange Houtstraat en aan de Mauritskade. Nadat sommigen zich hadden vastgelijmd aan de grond, werd door een mede-actievoerder een rode kleurstof, ‘nepbloed’, over hen heen gegoten. Op meegebrachte spandoeken stonden teksten als ‘De tijd dringt’, ‘Stop klimaatchaos’ en ‘De crisis is nu’.

Extinction Rebellion voert de hele week actie in de hofstad. Eerder deze week blokkeerden ze onder meer een kruispunt en woensdag dansten ze op de Koekamp en liepen ze naar de Hofvijver. De groep wil aandacht voor klimaatverandering en eist dat Nederland per 2025 klimaatneutraal is.