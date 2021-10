Akkoord over nieuwe cao voor rijksambtenaren

Er is een akkoord tussen bonden en de overheid over een nieuwe cao voor rijksambtenaren, meldt vakbond CNV Overheid. De ambtenaren krijgen een loonsverhoging van 2 procent, een eenmalige uitkering van 300 euro bruto bij een voltijdbaan (verder naar rato van werkduur) en een structurele thuiswerkvergoeding.

De overeenkomst is er gekomen na “een lang en moeizaam onderhandelingstraject”, aldus CNV Overheid. De afspraken hebben betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. De bond legt het akkoord voor aan zijn leden, die tot 31 oktober hun stem erover kunnen uitbrengen.

CNV vindt het goed dat de werkgever meebetaalt aan de inrichting van de thuiswerkplek, maar is minder tevreden met de lonen. “Wij merkten dat de geboden 2 procent op dit moment echt het maximaal haalbare is”, aldus onderhandelaar Bart Schnoor. De bond wil dat het kabinet volgend jaar meer geld vrijmaakt voor een loonstijging.

De loonsverhoging geldt vanaf juli 2021, de eenmalige uitkering krijgen ambtenaren aan het einde van dit jaar. De thuiswerkvergoeding is dit jaar 430 euro netto en volgend jaar 2 euro per werkdag. Ook is er 750 euro per vijf jaar voor de inrichting en de stoffering van de thuiswerkplek. Daarnaast hebben de ambtenaren er onder meer recht op om buiten werktijd onbereikbaar te zijn.

De nieuwe cao geldt voor ongeveer 120.000 rijksambtenaren, aldus een woordvoerder van de bond. Dat is nog afgezien van schoonmakers bij rijkslocaties, die per 1 januari 2022 ook onder deze cao gaan vallen. Hoeveel mensen dat zijn, is nog onduidelijk.