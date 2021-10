Almere vangt ongeveer 500 asielzoekers op in paviljoens

Almere gaat vier- tot vijfhonderd asielzoekers opvangen in paviljoens die naast het bestaande asielzoekerscentrum worden opgetrokken. De eerste bewoners arriveren zo snel mogelijk, aldus een woordvoerder van de gemeente. Het is de bedoeling dat de noodopvang twaalf maanden in gebruik blijft.

Almere ontving donderdagochtend van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) een zeer dringend verzoek om acute noodopvang. “Dat de nood hoog was, was bekend, maar we waren wel verrast over de spoed achter dit verzoek”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het gemeentebestuur besloot donderdag om mee te werken, ook al omdat het toch al de bedoeling was dat het bestaande azc een permanente uitbreiding krijgt. Die plannen zijn al goedgekeurd.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA is vrijdagmorgen samen met Defensie meteen begonnen aan de opbouw van de noodopvang. Er komen eerst vanwege de snelheid kleine, tentachtige paviljoens, die later worden vervangen door grotere kunststof paviljoens. Eerder zijn dergelijke voorzieningen al in Heumensoord bij Nijmegen gebouwd.

In het azc in Almere verblijven achthonderd mensen. Daar komen nu maximaal vijfhonderd asielzoekers in noodopvang bij. De gemeente verspreidt vrijdag een brief onder inwoners van Almere. Als er behoefte aan is, komt er een informatieavond.