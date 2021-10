Bekir E. deed alsof Peter R. de Vries zich voor hem inspande

Bekir E., de moordenaar van de scholiere Hümeyra, deed tegenover anderen alsof Peter R. de Vries zich inspande voor zijn zaak. E. heeft zich afgelopen juni bij de politie gemeld als getuige in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen. Volgens E. had verdachte Jos B. een bekentenis tegen hem afgelegd. E. wordt vrijdag in het hof in Den Bosch als getuige gehoord in het hoger beroep van Jos B., de man die verdacht wordt van het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky in 1998.

Tegen onder meer de reclassering en zijn zus zei E. dat de in juli vermoorde Peter R. de Vries zich voor hem inspande. Hij zou hem helpen om terug te keren naar Turkije nadat hij zijn straf had uitgezeten.

Op vragen van B.’s advocaat moest hij erkennen dat hij ook wel eens dingen zegt die niet helemaal waar zijn. “Dat gebeurt dan in mijn woede.” E. had van zijn advocaat begrepen dat er contact was met misdaadverslaggever De Vries, maar hij erkende dat hij geen persoonlijk contact met hem had.

De Vries stond de familie van de 11-jarige Nicky al jaren bij. Vrijdag was zijn zoon Royce aanwezig om de familie Verstappen te ondersteunen.