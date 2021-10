Initiatiefnemer Namenmonument krijgt koninklijke onderscheiding

De initiatiefnemer van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam, Jacques Grishaver, is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Naussau. Burgemeester Femke Halsema gaf Grishaver de koninklijke onderscheiding vanwege “zijn grote maatschappelijke inzet”.

Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, nam het initiatief voor de bouw van de herdenkingsplek aan de Weesperstraat. Vorige maand onthulde hij het monument samen met Koning Willem-Alexander. Het kunstwerk bevat alle namen van de 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust en bestaat uit muren in de vorm van vier Hebreeuwse letters, die samen het woord weergeven dat ‘in herinnering’ betekent. “Na meer dan 75 jaar hebben nabestaanden eindelijk een plek in de stad om hun familie te herdenken”, aldus de gemeente.

Personen die zich lange tijd verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de staat of het koningshuis kunnen een koninklijke onderscheiding krijgen. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. In 2006 werd Grishaver benoemd tot Ridder voor zijn verdiensten voor het Nederlands Auschwitz Comité.