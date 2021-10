Kerstpakketten tijdens corona: wat kun je verwachten?

Door de coronatijd kregen erg veel bedrijven en ondernemers het financieel lastig. Faillissement, ontslagen en forse bezuinigingen zijn het onfortuinlijke gevolg van deze verwoestende periode. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor werkgevers. Ook werknemers kregen het hard te verduren. Zij werden in een onzekere situatie gegooid waarin angst overheerste.

Daarom is het juist nu, ondanks de noodzaak van bezuinigingen, belangrijk dat er met kerst gewoon kerstpakketten uitgedeeld worden. Maar hoe realistisch is dat? Een medewerker van Kerstpakketten idee legt uit wat het effect van de pandemie was op de kerstpakketten vorig jaar. Daarnaast voorspelt hij of je dit jaar mag hopen op een kerstpakket.

Kerstpakketten tijdens corona

Elk jaar bestellen ontzettend veel werkgevers kerstpakketten om hun personeel te bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. En elk jaar pakken werknemers vol verwachting en plezier hun kerstpakketten uit. Deze traditie brengt altijd blije gezichten met zich mee. Het is dan ook niet vreemd dat kerstpakketten erg geliefd zijn in Nederland. Maar, als een donderslag bij heldere hemel, kwam toen corona. Opeens kregen bedrijven het financieel hard te verduren. Zij waren genoodzaakt om personeel te ontslaan en te bezuinigen op allerlei kosten. Hoe was dat voor de kerstpakkettenbranche?

Een medewerker van Kerstpakketten TIP vertelt dat hij niet precies wist wat hij kon verwachten na de inslag van corona. “Het kon twee kanten op. Door financiële verliezen zou het kunnen dat bedrijven minder aan het kerstpakket zouden uitgeven. Aan de andere kant verwachtten we dat het voor werkgevers juist in deze tijd belangrijk zou zijn om hun personeel met kerst een hart onder de riem te steken.”

Deze verwachtingen kwamen allebei uit. Veel bedrijven, bijvoorbeeld bedrijven in de horeca en vliegmaatschappijen, konden dit jaar geen kerstpakketten bestellen. Toch werden er bij Kerstpakketten TIP meer en duurdere kerstpakketten dan voorgaande jaren besteld. “Werkgevers wilden iets extra’s doen voor hun werknemers om hen te bedanken voor hun flexibiliteit en inzet tijdens dit turbulente jaar. Daardoor zagen wij dat er een stuk meer goedgevulde pakketten besteld werden dan voorgaande jaren.”

Kerstpakketten in de nieuwe situatie

“Wij zagen dat er vooral veel kerstpakketten voor huis-aan-huis levering besteld werden”, vertelt een medewerker van Kerstpakketten idee. Door de toename aan thuiswerken, ontstond er een belangstelling voor kerstpakketten die aan de adressen van personeelsleden geleverd konden worden. “Dat was voor ons een uitdaging die we vol goede moed aangingen. En de reacties waren voluit positief.”

Ook andere trends waren merkbaar. De traditionele kerstpakketten waren het afgelopen jaar erg populair. Bedrijven die gewoonlijk geld besteden aan het plannen van kerstborrels, kozen er dit jaar voor om dat budget te gebruiken voor kerstpakketten. Met gelukkige werknemers als gevolg.

Naast de traditionele kerstpakketten, namen ook kerstpakketten met een eigen-keuze concept toe in populariteit. Deze kerstpakketten stellen de werkgever in staat om zijn of haar personeel een cadeau te geven waar zij echt blij mee worden. Werknemers krijgen dan een voucher waarmee zij zelf hun kerstpakket kunnen samenstellen. Vooral tijdens corona was het belangrijk om werknemers artikelen te geven waar ze echt iets aan zouden hebben.

Kerstpakketten 2021: wat kan je verwachten?

Maar hoe zit het met het aankomende kerstfeest? Kunnen wij nu, een jaar verder, op een andere kerst hopen? “Wij verwachten dat de huis-aan-huis leveringen van kerstpakketten ook dit jaar weer erg populair zullen zijn”, zegt een medewerker van Kerstpakketten TIP. Dit jaar zullen veel mensen toch weer thuis moeten werken. Daarnaast zullen de kerstborrels en kerstfeestjes op het werk dit jaar waarschijnlijk weer niet doorgaan. Het is dan makkelijker om de kerstpakketten weer gewoon naar de plek te sturen waar werknemers het meeste werken: thuis.

Wel geeft de medewerker van Kerstpakketten idee een positievere voorspelling: “Afgelopen kerst stonden beloning en waardering centraal voor veel werkgevers. Wij verwachten ook dit jaar dat er duurdere kerstpakketten besteld zullen worden om personeel extra te bedanken.” Daarnaast zullen veel bedrijven en organisaties een groter budget dan gewoonlijk hebben voor kerstpakketten. Waar bedrijven gewoonlijk kerstborrels en kerstfeesten plannen, blijft dat geld nu over voor kerstpakketten.