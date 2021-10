Piets weerbericht: vanmiddag droog weer

Vandaag vanuit het noordwesten een gebied met regen en een buiig karakter. Dit gebied met regen en buiig weer bereikt later vanmorgen het zuiden. Vanmiddag de zon erbij, meest droog en 14 of 15 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit noord tot noordwest, vlagen in kracht 6.

Vanavond en vannacht droog weer, vrij helder en vanavond een vlug afnemende wind. Vannacht 2 tot 6 graden. In het zuiden en oosten vorst aan de grond van -2 tot -4 graden.

Zaterdag droog met zon en 13 of 14 graden. De zon erbij en in het noordoosten veel bewolking. Een zwakke tot matige wind uit zuidwest tot zuidoost. Zondag veel bewolking. Vooral in het zuiden en westen de zon erdoor. In het noorden en westen later een buitje. Maandag droog weer met geregeld zon en 15 tot 17 graden. Dinsdag bewolking, vooral in het zuiden zon en bijna zomer met 16 tot 19 graden! Woensdag buien en 17 tot 20 graden.