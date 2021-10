Meer mensen kijken naar Dansmarathon, Masked Singer best bekeken

Het programma De Dansmarathon op SBS6 trekt meer kijkers dan aan het begin: vrijdagavond iets voor middernacht keken zo’n 308.000 mensen, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het programma staat hiermee nog steeds buiten de top 25 van best bekeken programma’s. Toen het groots aangekondigde programma donderdagavond startte met de aftrap door kijkcijferkoning Martien Meiland keken er 265.000 mensen naar.

Het programma The Masked Singer trok vrijdagavond bij de start van het nieuwe seizoen bijna 2,4 miljoen mensen, aldus SKO. Het programma, dat wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai, was daarmee veruit het best bekeken programma van de vrijdagavond.

Donderdagavond startte De Dansmarathon. De bedoeling van het programma is dat honderd koppels vijftig uur dansen. Ze dansen voor het goede doel en voor een geldprijs. Het duo dat in vijftig uur de minste rust heeft genomen wint een bedrag van 100.000 euro. Daarnaast wordt geld opgehaald voor het Longfonds.

Op SBS6 is deze dagen alleen maar de marathon te zien. De strijd tussen honderd koppels wordt alleen onderbroken voor vaste programma’s Shownieuws en Hart van Nederland. Zestig van de honderd deelnemende koppels aan het SBS6-programma Dansmarathon hadden vrijdagavond de 25 uur gehaald. Ze waren daarmee precies op de helft van de wedstrijd. De finale is zaterdagavond.

The Masked Singer wordt in de top 3 van best bekeken programma’s gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur, waar bijna 1,4 miljoen mensen naar keken. Op de derde plaats staat het RTL Nieuws van 19.30 uur, met bijna 1,3 miljoen kijkers.