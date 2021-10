Prix Europa Award voor VPRO-project Maandverbond

De VPRO heeft vrijdagavond tijdens het prestigieuze Prix Europa-gala de Prix Europa Award gewonnen voor het beste onlinemediaproject van het jaar. De omroep won de prijs met het Telegram-project Maandverbond.

Gedurende 28 dagen, de duur van een gemiddelde menstruatiecyclus, speelde Maandverbond zich in augustus live af op 28 kanalen van chatapp Telegram. Deelnemers konden instappen in het kanaal dat overeenkwam met de dag van hun eigen cyclus. Daar bespraken ze dan samen met ervaringsdeskundigen, gynaecologen en andere hormoonexperts diverse hormonale kwesties. Het project had als doel het gesprek te openen en meer te leren over de werking van hormonen op het lichaam.

Tijdens de Prix Europa worden ieder jaar mediaprijzen uitgereikt aan de beste televisie-, radio- en onlineproducties. In 2018 won de VPRO ook al een Prix Europa Award. Destijds ging het met de prijs voor beste digitale audio aan de haal met de podcast Opgejaagd. In 2019 won de omroep met The Raft de award voor beste tv-documentaire.