Weer liggen er iets meer coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen liggen nu weer iets meer coronapatiënten dan een dag eerder, in totaal worden 546 mensen behandeld vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Een dag eerder was dat totale aantal 543.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt zaterdag verder dat op de intensive cares nu 138 mensen liggen. Er zijn 16 mensen opgenomen op de ic’s, het totaal aantal patiënten op de ic’s is 1 meer dan een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 408 patiënten, 2 meer dan op vrijdag.