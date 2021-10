Nederland kleurt roder en roder door stijging coronagevallen

Nederland kleurt komende week grotendeels rood op de kaart van coronagevallen in Europa. Het aantal positieve tests loopt verder en verder op. In Nederland zijn in de afgelopen week bijna 23.000 mensen positief getest, ruim 50 procent meer dan in de week ervoor. De ‘najaarsstijging’ kan betekenen dat andere landen op den duur strengere regels voor Nederlandse reizigers invoeren, zoals bij de vierde golf in juli ook gebeurde.

Limburg is momenteel als enige provincie rood op de kaart die de Europese gezondheidsdienst ECDC elke week maakt. Rood is de op een na hoogste waarschuwingskleur. Komende donderdag, als de nieuwe kaart komt, gaan Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Overijssel, Flevoland en Friesland van oranje naar rood. Zeeland zou daar ook nog bij kunnen komen. Noord-Holland, Noord-Brabant, Groningen en Drenthe lijken als enige provincies oranje te blijven. Een maand geleden zag de kaart er voor het laatst zo ongunstig uit voor Nederland.

Met de aantallen positieve tests is Nederland terug op het niveau van eind juli en begin augustus. Dat waren de laatste dagen van de vierde golf, de ‘discopiek’ die ontstond na het heropenen van de horeca, het ‘dansen met Janssen’. Tijdens die piek besloten landen als Duitsland en Frankrijk om de regels voor Nederlandse reizigers aan te scherpen. Dat deden ze op basis van de Europese coronakaart.

Duitsland zou Nederland binnenkort opnieuw kunnen inschalen als een ‘Hochrisikogebiet’. Dat kan gebeuren wanneer een land in een week tijd meer dan 100 positieve tests op iedere 100.000 inwoners heeft, en dat over een langere termijn. Nederland zit sinds afgelopen dinsdag boven die grens en komt er ook steeds verder boven te zitten. In de zeven dagen tot en met zaterdag zijn 130 positieve tests op iedere 100.000 Nederlanders geregistreerd.

Onder de bestaande hoogrisicogebieden zijn Groot-Brittanniƫ en de Verenigde Staten. Reizigers die vanuit zulke landen naar Duitsland willen gaan, moeten al voor vertrek hun komst online melden bij de Duitse overheid. Ook moeten ze aantonen dat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, dat ze onlangs negatief getest zijn, of dat ze net hersteld zijn van een besmetting. Sommige reizigers moeten na aankomst in Duitsland mogelijk eerst in quarantaine.