Rotterdam toneel van tweede grote woondemonstratie

Onder het motto ‘Huizen voor mensen, niet voor winst’ organiseren zestien maatschappelijke organisaties zondagmiddag een protest dat ze een woonopstand noemen. Na een eerste grote demonstratie in Amsterdam op 12 september hopen de organisatoren nu duizenden betogers naar het Afrikaanderpark in Rotterdam te trekken.

Een grote groep, variƫrend van politieke partijen tot belangenverenigingen als de Woonbond, vakbond FNV en diverse huurdersverenigingen, zoals die uit de Rotterdamse Tweebosbuurt, eist dat er actie wordt ondernomen om de wooncrisis op lossen.

De organisaties hekelen de lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning, de hoge prijzen in de vrije huursector en op de koopmarkt en het stijgende aantal daklozen. Ze spreken van een wooncrisis en eisen onder meer garanties voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, en woonzekerheid. Daarnaast willen ze minder marktwerking en lagere huren en een verbod op tijdelijke huurcontracten. Ook pleiten ze voor volwaardige zeggenschap en onafhankelijke ondersteuning voor bewoners bij plannen voor hun woning, buurt en stad.

Na Amsterdam, waar vorige maand 15.000 demonstranten aanwezig waren, en Rotterdam staan voor volgende maand ook nog betogingen in Den Haag en Groningen gepland.

De organisatoren roepen de deelnemers op om zich vooral aan de regels te houden om te voorkomen dat de ME moet ingrijpen, zoals vorige maand in Amsterdam na de demonstratie gebeurde, toen demonstranten probeerden een pand in de buurt van de Dam te kraken.