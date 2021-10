Aidsfonds: hiv discrimineert niet en treft alle mensen

“De H in hiv staat voor human, omdat het ons allemaal raakt. Hiv discrimineert niet”, luidt de reactie van het Aidsfonds op uitspraken van Forum voor Democratieleider Thierry Baudet. Die zei op een partijbijeenkomst dat aids, de ziekte veroorzaakt door het hiv-virus, onder “blanke, heteromannen eigenlijk niet voorkomt”. Dit tot woede van Humberto Tan, die in zijn televisieprogramma op RTL4 de uitspraken “bagatelliserend” noemde “met een racistisch, homofoob sausje”.

Volgens het Aidsfonds heeft huidskleur niets te maken met het hebben van aids. “Het gaat om de toegang tot levensreddende medicijnen, die in Afrika minder goed geregeld is dan bij ons in Nederland”, aldus een woordvoerster. Wereldwijd zouden volgens het Aidsfonds 37 miljoen mensen het virus hebben, “op ieder continent en van alle genders en leeftijden”. Bijna 700.000 mensen overlijden jaarlijks aan aids. In Nederland komt aids volgens de stichting “bijna niet meer voor”. Volgens het Aidsfonds zou uit cijfers van Stichting Hiv Monitoring blijken dat er in Nederland vorig jaar dertien mensen aan de gevolgen overleden. De huidskleur en geaardheid van die mensen is niet bij het Aidsfonds bekend.

“Steeds minder mensen krijgen hiv dankzij de hiv-behandeling, de hiv-preventiepil en condooms”, aldus het Aidsfonds in een verklaring. In ons land leven volgens de stichting nog ongeveer 22.000 mensen met hiv, “die met medicijnen gezond blijven en hiv niet meer overdragen”.

Op een FVD-partijbijeenkomst in Heerhugowaard zei Baudet dat er in Nederland een “irrationele” angst is voor aids. “De kans dat een blanke hetero aids krijgt, is kleiner dan de kans dat ‘ie door de bliksem wordt getroffen. Eigenlijk bestaat aids niet voor blanke hetero’s.” Baudet zegt via Instagram die uitspraken te hebben gedaan om te wijzen op een angstcultuur, die volgens hem nu ook bij de aanpak van het coronavirus terugkomt.

Tan reageerde emotioneel op de volgens hem homofobe en racistische uitspraken van Baudet. De presentator noemde voorbeelden van zijn eigen broer en broers van Mark Rutte en Eberhard van der Laan, die aan de gevolgen van aids zijn overleden.