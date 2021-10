Alliantie: jaarlijks 3 miljard euro extra voor mobiliteit nodig

Om de vervoersproblemen in Nederland op te lossen is structureel meer geld nodig. Het gevaar dreigt op dit moment dat de onderhandelaars voor een nieuw kabinet aan de formatietafel alleen met eenmalige potjes komen, in plaats van met structurele investeringen. Daarvoor waarschuwt de Mobiliteitsalliantie. “De investeringen in de infrastructuur van de toekomst vragen nog eens 3 miljard per jaar tot 2040”, aldus de organisatie maandag.

In de alliantie zitten 26 organisaties waaronder de ANWB, Transport en Logistiek Nederland, de Fietsersbond en organisaties uit het openbaar vervoer en het goederenvervoer. De deelnemende organisaties noemen mobiliteit van mensen en goederen “een van de pijlers van onze brede welvaart”.

“Het infrastructuurbudget is het afgelopen decennium afgeknepen en bij allerlei opgaven een sluitpost geweest, terwijl de vraag enorm toenam”, aldus de Mobiliteitsalliantie. Donderdag riep voorzitter Steven van Eijck op om werk, school en recreatie meer over de dag te verspreiden met als doel files te voorkomen.