Buitenlandminister Knapen: Rusland gooit deur naar NAVO dicht

Met het terugtrekken van zijn diplomaten op het NAVO-hoofdkwartier sluit Rusland de deur naar de NAVO, zegt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Ben Knapen. Hij betreurt de nieuwe ronde in de reeks van onvriendelijkheden tussen Rusland en het westerse bondgenootschap. “Dit kan natuurlijk niet zo voort blijven duren.”

Rusland sluit volgende maand zijn vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel en vraagt tegelijkertijd de NAVO-missie in Moskou te vertrekken, kondigde Knapens Russische ambtgenoot Sergej Lavrov maandag aan. Als Moskou dat inderdaad doorzet, zou dat “een zorgelijke ontwikkeling” zijn, vindt Knapen. “Als dit klopt, dan doen zij de deur dicht.”

Knapen wijst er na overleg met zijn EU-collega’s op dat het “helpt” als je makkelijk en snel contact kunt leggen met een rivaal als Rusland – al is hij ook niet meteen bang voor noodlottige misverstanden. Van een dieptepunt in de betrekkingen wil hij ook niet meteen spreken. Maar aan de negatieve spiraal van maatregelen en tegenmaatregelen moet een einde komen, vindt hij. “De enige oplossing is toch allemaal een keer diep in te ademen en uit te ademen en rond de tafel te gaan zitten. Wij zijn in ieder geval altijd bereid geweest om toch niet alle banden te verbreken.”