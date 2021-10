NEC-directeur Van Schaik schaamt zich na ‘hele nare dag’

Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC, schaamt zich voor de gebeurtenissen van zondagmiddag rondom de derby tegen Vitesse. Hij blikte voor de camera van Omroep Gelderland terug op “een hele nare dag”.

De derby werd overschaduwd door rellen rondom het stadion en daar kwam nog eens bij dat na het duel een deel van de tribune van het uitvak instortte. Wonderwel vielen er geen gewonden, maar de beelden hebben tot veel discussie en ook angst geleid.

“Ik denk dat er een ramp voorkomen is, omdat er een stalen container onder stond. We mogen van geluk spreken dat er zelfs niemand een schram heeft. De scenario’s van wat er had kunnen gebeuren, schieten door je hoofd. Een bizarre situatie”, zei Van Schaik tegen de regionale zender.

“Het hele stadion zal aan een onderzoek onderhevig zijn. De ene plek kent een andere belasting dan een andere plek, bijvoorbeeld waar onze eigen harde kern zit. We gaan het hele stadion door laten lichten, veiligheid staat voorop in dit hele proces.”

Over een kleine twee weken staat de volgende thuiswedstrijd van NEC op het programma, tegen FC Groningen. Van Schaik: “Wij houden rekening met alle scenario’s. Als wij weer gaan voetballen, moet het veilig zijn.” Voor de rellen had de directeur van de club uit Nijmegen geen goed woord over. Van Schaik laat doorschemeren dat de Gelderse derby volgens hem voortaan maar beter zonder uitsupporters gespeeld kan worden.

“Dat is vloeken in de kerk, maar eerlijk is eerlijk: wat ik gisteren heb gezien, kan niet. Dit kun je niet tolereren en dit kun je niet van de maatschappij vragen. Supporters voegen wat toe, maar de goede fans moeten helaas onder de kwade fans lijden. Voetbal hoort gespeeld te worden met twee supportersgroepen. Maar als het niet kan, dan kan het niet.”