Piets weerbericht: een week met van alles

Het wordt een herfstvakantieweek met van alles op het gebied van het weer. Zo komen wij vandaag een droge dag tegen met de zon erbij en is het dinsdag meest bewolkt met buitjes. Het wordt dinsdag ook een dag met hoge temperaturen van 17 tot 19 graden. En er komt meer wind te staan.

Woensdag wordt het een kwestie van zon, buien en de 19 graden in het oosten en zuiden. Het kan ook zomaar 20 graden worden. Er komt in de kustgebieden een krachtige wind te staan met een waarschuwing voor windstoten in kracht 7. Donderdag is er weer veel bewolking met 14 of 15 graden. Vrijdag sluit de week af met normale temperaturen voor deze periode in het jaar met 10 tot 12 graden. Ook buien en zon.

En zo komt er van alles voorbij deze week. Van 19 graden tot 10 graden en rustig weer naar een harde wind en van droog weer naar stevige buien met kans op windstoten en onweer.