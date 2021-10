Ruim driehonderd Afghaanse kinderen gaan naar school

De Afghaanse kinderen die in de noodopvang in Heumensoord tussen Nijmegen en Heumen verblijven, gaan vanaf maandag naar school. Volgens de gemeenten gaan 116 kinderen naar het primair onderwijs en 210 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De lessen duren in elk geval tot aan de kerstvakantie.

In de paviljoens in natuurgebied Heumensoord verblijven bijna duizend Afghaanse vluchtelingen. Hoewel onderwijs in een noodopvanglocatie niet gebruikelijk is, vonden beide gemeenten dat het leven van de honderden kinderen in Heumensoord zo snel mogelijk weer normaal moest worden. Met hulp van twee scholenkoepels en financiƫle steun van het Rijk zijn de scholen in een paar weken tijd van de grond gekomen. Nijmegen en Heumen zijn daar erg tevreden over, aldus de gemeenten.

Beide scholen zijn gehuisvest in gebouwen in Nijmegen-Noord. De leerlingen worden elke dag met bussen heen en weer gebracht. Leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgen in elk geval Engels, Nederlands, wiskunde en maatschappelijke vorming, want het is volgens de directie wel de bedoeling dat ze iets opsteken. De meeste docenten zijn gepensioneerde leerkrachten.