Verdachte moord Peter R. de Vries blijft in de cel

De rechtbank heeft besloten dat Kamil E., verdacht van de moord op Peter R. de Vries, langer in de cel blijft. De advocaten van de 35-jarige Poolse verdachte hadden gevraagd zijn hechtenis op te heffen. Volgens zijn advocaten was E. slechts gevraagd iemand van en naar Amsterdam te rijden en wist hij niet dat de misdaadverslaggever doodgeschoten zou worden. De rechtbank ziet echter nog voldoende ernstige bezwaren om E. vast te houden tot in ieder geval de volgende zitting op 6 december.

E. wordt samen met Delano G. verdacht van de moord op De Vries, afgelopen juli in Amsterdam. De 22-jarige G. zou hebben geschoten. Zijn advocaat had geen verzoek gedaan om zijn voorlopige hechtenis te schorsen.

E. liet maandag tijdens de eerste openbare zitting in de rechtbank Amsterdam weten dat hij niets met de moord te maken heeft en onschuldig is. Ook de voorverkenning, een week voor de moord, ontkent hij.

G. deed er het zwijgen toe. Ook bij eerdere verhoren bij de politie heeft hij niets over de zaak willen zeggen.