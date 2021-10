Verdachten moord Peter R. de Vries aanwezig in rechtbank

De verdachten van de moord op Peter R. de Vries zijn maandagochtend aanwezig in de rechtbank Amsterdam tijdens de eerste voorbereidende zitting. Ze werden kort voor 10.00 uur de zittingszaal binnengebracht.

De 22-jarige Delano G. wordt ervan verdacht De Vries op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam te hebben neergeschoten, na diens optreden in het programma RTL Boulevard. De Vries werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

Rotterdammer G. en de 35-jarige Poolse medeverdachte Kamil E. uit Maurik werden vrij snel na de aanslag opgepakt. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden.

Het is maandag erg druk in de rechtbank, er is veel pers en publiek afgekomen op de zitting. Onder hen de kinderen van misdaadverslaggever De Vries. “Het zal voor u een moeilijke en beladen dag zijn”, zei de voorzitter van de rechtbank in zijn openingswoord. “We willen dit proces voor alle partijen zo waardig mogelijk laten verlopen. Daarbij hebben we oog voor de emoties van de aanwezigen.” Nabestaanden krijgen de kans de zaal te verlaten als ze daar behoefte aan hebben.

Het is de eerste openbare zittingsdag in de strafzaak. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Tegen de nabestaanden zei de voorzitter: “Mogelijk heeft u vragen die nog niet beantwoord zijn. Of u de antwoorden krijgt, weet de rechtbank niet.”