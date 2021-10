Verdachte in rechtbank: ik weet niets van moord Peter R. de Vries

De man die mede verdacht wordt van de moord op Peter R. de Vries heeft maandag in de rechtbank uitgebreid laten weten dat hij niets van de moord weet. Volgens hem moest hij iemand van Rotterdam naar Amsterdam rijden en terug. Er was hem niets bekend over de reden van die rit, vertelde Kamil E. Hij wordt verdacht van het besturen van de vluchtauto.

De 35-jarige Pool E. uit Maurik wordt ook verdacht van het uitvoeren van een voorverkenning, ruim een week voordat de misdaadverslaggever op 6 juli in Amsterdam werd neergeschoten. Dat ontkent hij. Volgens E. was hij die dag thuis.

De vermoedelijke schutter, Delano G., heeft niets willen zeggen maandag. Ook eerder heeft hij zich beroepen op zijn zwijgrecht.

Rotterdammer G. en E. werden vrij snel na de aanslag opgepakt.Het tweetal werd op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam, klemgereden en aangehouden. E. had naar eigen zeggen geen idee waarom ze werden aangehouden. Hij zei bij die arrestatie tegen de politie dat de auto niet van hem was, vertelde de officier van justitie maandag. In de auto werden wapens gevonden. E. had die naar eigen zeggen niet gezien.

Een motief voor de moord is nog niet bekend. Er wordt rekening mee gehouden dat het te maken heeft met de rol van De Vries in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met hoofdverdachte Ridouan Taghi. De Vries was sinds vorig jaar adviseur en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B.

Sinds begin 2018 bekend werd dat B. zich had gemeld als kroongetuige werd eerst zijn onschuldige broer Reduan doodgeschoten. In september 2019 werd ook zijn advocaat Derk Wiersum vermoord.