Jorts Column: Durf jij alles te zeggen tegen je baas?

Ken je dat frustrerende gevoel dat je een vergadering uitloopt, zonder alles gezegd te hebben? Je weet haarfijn wat je wilde zeggen, maar voelde niet de ruimte en veiligheid om alles ook daadwerkelijk op tafel te leggen. Dat gevoel had ik vroeger voortdurend, maar nu zeg ik als hofnar precies waar het op staat en vertel ik de onverbloemde waarheid. Tegen iedereen. Velen doen dit nog niet en daar gaat heel veel waarde verloren binnen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. We zouden een omgeving moeten creëren, waarin we met elkaar mogen vallen en opstaan en de vrijheid voelen om keihard onderuit te gaan. Dan kan namelijk alles gezegd worden en staat ontwikkeling centraal.

Binnen organisaties zijn we afhankelijk van elkaar. In algemene zin, maar ook in engere zin: werknemer is afhankelijk van het salaris dat de werkgever betaalt. Dit laatste zorgt voor soms moeilijke situaties als het gaat om vallen en opstaan, leren van fouten en het vrijuit kunnen zeggen wat je denkt. Je wilt namelijk geen fouten maken waar je manager bij is. Daarnaast, durf je wel alles te zeggen tegen je baas? Stel je voor dat je personeelsgesprek dan niet zo goed verloopt of je zelfs ontslagen wordt? Nee, dat kunnen we onszelf niet permitteren. Daarom nemen we veel voor lief en spreken we vooral niet al te veel tegen. De manager denkt dat alles goed gaat en er geen verbeterpunten zijn, waardoor werkgever en werknemer langs elkaar heen blijven communiceren en de frustratie alleen maar oploopt.

Mensen, wat gaat hier een waarde verloren! De kern van een organisatie, de medewerkers, zouden juist alles moeten kunnen zeggen. Zij zijn betrokken bij de corebusiness, kennen het reilen en zeilen van de organisatie, beleven de bedrijfscultuur – of niet – en projecteren hun gevoel vervolgens op de klant. Geef medewerkers een podium, luister naar hun bevindingen en geef het gevoel dat alles ook gezegd kan en mag worden. Een manager, bestuurder of leider kan soms best een beetje in een eigen wereld leven. Dan mis je nieuwe ideeën, inzichten en soms simpele oplossingen voor complexe problemen. Ik pleit voor meer verbinding op de werkvloer, waarin we mogen zeggen wat we denken om vooruit te komen met elkaar. En als je dan een keer tegen iemand moet zeggen, dat hij/zij het écht heeft verkloot. So be it. Daar kunnen we met z’n allen weer van leren. Dus, neem jij aankomende week geen blad voor de mond?

Jort Verhage is de hofnar van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Hij treedt op als spreker en dagvoorzitter, spreekt de onverbloemde waarheid en geeft gevraagd en ongevraagd advies.