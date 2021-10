Lichte stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal licht toegenomen met zeven. In totaal liggen dinsdag 617 mensen met Covid-19 in een ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 465 coronapatiënten, een meer dan maandag. Op de intensive cares worden er dinsdag 152 verzorgd, zes meer dan een dag eerder.

Maandag steeg het totale aantal nog met 57, dat was de grootste stijging in één dag sinds 29 april. Het aantal is al een tijdje stijgende. Vorige week dinsdag lagen er voor het eerst sinds 23 september meer dan vijfhonderd mensen met Covid-19 in de Nederlandse ziekenhuizen. De laatste keer dat er meer dan zeshonderd coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen lagen, was 14 september.