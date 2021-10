Minder dan 100.000 mensen ontvingen vorige week coronaprik

Minder dan 100.000 mensen hebben vorige week een coronaprik gekregen, zo valt te lezen in de meest recente vaccinatiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal gezette prikken in een week kwam voor het eerst sinds het begin van de vaccinatiecampagne weer onder die grens.

Het aantal mensen dat de eerste prik kreeg, was vorige week ongeveer 10.000 minder dan een week eerder. Van 11 tot en met 17 oktober kregen 33.333 mensen de eerste prik. Voor de mensen die het vaccin van Janssen kregen, is dat meteen ook de laatste prik. Van dat vaccin is maar één dosis nodig voor optimale bescherming. 57.050 mensen kregen vorige week de tweede dosis, bijvoorbeeld van het vaccin van Pfizer/BioNTech. De GGD’en meldden vorige week dat er geen eerste prikken meer worden gezet met het Moderna-vaccin, omdat er nog maar zo weinig met het vaccin werd ingeënt dat het logistiek niet handig was het middel in te blijven zetten.

Van alle volwassenen is nu 83,5 procent volledig gevaccineerd, aldus het RIVM. Vorige week stond dat percentage nog op 83,2 procent. Als ook jongeren van 12 tot en met 17 jaar worden meegerekend is nu 81,4 procent van de bevolking volledig ingeënt. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in die jongste leeftijdsgroep (nog) niet zo hoog is. Van de jongeren geboren tussen 2004 en 2009 is nu 57 procent volledig ingeënt. Zij hebben nog niet allemaal een prikafspraak kunnen maken, omdat ze nog niet allemaal 12 jaar zijn geworden. In oudere leeftijdsgroepen ligt dat percentage hoger. Onder mensen geboren tussen 1941 en 1950 is de vaccinatiegraad het hoogst: 93 procent heeft zich volledig laten inenten.