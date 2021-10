Omtzigt: kabinet moet Europees advies over rechtsstaat opvolgen

Pieter Omtzigt wil afdwingen dat het kabinet de aanbevelingen van de Commissie van Venetië over de rechtsstaat in Nederland opvolgt. Tot nu toe heeft het demissionair kabinet namelijk weinig laten zien, zei het onafhankelijk Kamerlid in Jinek. Het onderzoek van de commissie van de Raad van Europa kwam er mede op zijn aandringen.

De commissie keek naar de manier waarop Nederland is omgegaan met de toeslagenaffaire en kwam met dertien aanbevelingen. Die kwamen erop neer dat wetgeving beter uitgewerkt moet worden, er meer ruimte moet komen voor tegengeluiden vanuit het parlement en de ambtenarij en de positie van burgers versterkt moet worden. Omtzigt zei bij Jinek dat er dingen moeten veranderen, en dat dit voor hem in zijn werk samen met de woningmarkt en bestaanszekerheid van mensen de hoogste prioriteit heeft.

Omtzigt noemde bij Jinek twee aanbevelingen die hem in het bijzonder opvielen. De eerste was dat er een mogelijkheid moet komen om wetgeving te toetsen aan de grondwet. De rechter mag dat niet en de Kamer, die het zou moeten doen, “doet dat niet”, aldus Omtzigt. Verder wil hij dat een minderheid in de Kamer de mogelijkheid krijgt om onderzoeken te openen. Dat kan nu alleen met een meerderheid, waardoor kritische oppositieleden volgens hem te weinig ruimte krijgen.

Volgens Omtzigt heeft het demissionaire kabinet niet laten zien dat het geleerd heeft van de toeslagenaffaire. “Van alle beloftes, zijn er geen ingelost”, zo zei hij. Hij zei dat het “heel moeilijk” zal worden om met de partijen die vanwege die affaire terugtraden een nieuwe bestuurscultuur te bewerkstelligen. Zelfs van het instellen van een staatscommissie is het nog niet gekomen, terwijl volgens Omtzigt “het logge, trage Europa” al een rapport heeft geproduceerd met “hele scherpe aanbevelingen”.