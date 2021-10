Penisplant bloeit in Tropische Kassen van Hortus Leiden

In de Tropische Kassen van de Hortus Botanicus in Leiden staat de penisplant in bloei. Het is voor zover de plantenkenners van de Hortus weten pas de derde keer dat een Amorphophallus decus-silvae in Europa in bloei komt. De plant groeit in het wild alleen op Java.

De penisplant die nu bloeit is zes jaar oud en opgekweekt door een vrijwilliger die in de kassen werkt. Half september werd duidelijk dat de plant zou gaan bloeien. De Amorphophallus decus-silvae bloeit namelijk in twee fasen. De eerste fase is de vrouwelijke bloeiwijze en dat stinkt heel erg, aldus de Hortus. De plant warmt dan op en verspreidt de lucht van rottend vlees. Dat trekt insecten aan, die in de mannelijke fase van de bloei bedekt raken met stuifmeel. In de bloei heeft de plant een lange stengel met daarop een fallusachtig deel van ongeveer een halve meter. Met name dit deel stoot de vieze lucht uit.

In Leiden is de penisplant voor het laatst in 1997 in bloei gekomen. De Hortus in Leiden heeft ook een reuzenpenisplant. De bijzondere planten bloeien alleen in een omgeving die zeer warm en redelijk vochtig is.