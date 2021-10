Vandaag veel bewolking en buien en buitjes. Vanmiddag vanuit het zuidwesten meer droog weer. De temperaturen 16 tot 20 graden!

In de nacht temperaturen rond 15 graden. Woensdag buien en 17 en 18 graden. In de middag buien met kans op onweer, vooral in het oosten en zuiden. Een krachtige tot harde wind uit zuid tot zuidwest en windstoten in kracht 8. Donderdag ronduit buiig weer, toch ook nog wel eens (wat) zon. Vrijdag buien.