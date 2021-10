Bijna 2 miljoen mensen zien zege van Ajax

Veel sportliefhebbers hebben dinsdagavond gekeken naar de wedstrijd tussen Ajax en Borussia Dortmund. Bijna 2 miljoen mensen zagen op RTL 7 hoe de Amsterdamse voetbalclub met 4-0 won en daardoor heel dicht bij de achtste finales van de Champions League is gekomen.

De voetbalwedstrijd was het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek. De wedstrijd zorgde daarnaast voor een piek op RTL 7. Geen enkel ander programma op de zender kwam in de buurt van het hoge aantal kijkers.

Het NOS Journaal op NPO 1 werd met bijna 1,8 miljoen kijkers daarna het meest bekeken. De top 3 wordt gecompleteerd door het Half Acht Nieuws van RTL 4 waar ruim 1,2 miljoen mensen op afstemden.