Brand in 2 huizen in Enschede, bewoners 4 woningen geëvacueerd

In twee portiekwoningen aan de Wethouder Nijhuisstraat in Enschede is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 02.00 uur brand ontstaan. De bewoners van in totaal vier huizen zijn volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio geëvacueerd. Er zijn geen gewonden gevallen.

De bewoners kunnen voorlopig niet terugkeren en brengen bijna allemaal de nacht door bij vrienden of kennissen, aldus de veiligheidsregio. “Voor de bewoners van een woning overleggen de gemeente en de woningcorporatie, die eigenaar is van de huizen, over een andere oplossing”, aldus de woordvoerder.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.