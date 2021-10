EenVandaag: 40 procent van de mensen wil 1,5 meter terug

Ruim vier op de tien mensen wil de 1,5 meterregel in de samenleving terug, stelt EenVandaag op basis van een onderzoek onder het eigen opiniepanel. De zorgen over het coronavirus stijgen namelijk, stelt EenVandaag. 54 procent van de ondervraagden uit het panel zegt zich zorgen te maken over het virus. Dat is meer dan een maand eerder, toen nog 41 procent zei bezorgd te zijn.

Voor het onderzoek werden begin deze week bijna 21.000 leden van het opiniepanel bevraagd. Het gaat volgens EenVandaag om een representatieve groep mensen, als wordt gekeken naar onder meer leeftijd, geslacht, opleiding en politieke voorkeur.

Dinsdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het aantal nieuwe coronagevallen afgelopen week met 44 procent is toegenomen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Volgens het instituut heeft de stijging onder meer te maken met de versoepelingen van de maatregelen van ongeveer drie weken weken geleden.

60 procent van de ondervraagden uit het opiniepanel verwacht dat de overheid dit najaar weer nieuwe maatregelen moet nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 56 procent zou er begrip voor hebben als dat zou gebeuren. Onder gevaccineerden is dat begrip beduidend hoger dan onder niet-gevaccineerden. Van die laatste groep vindt maar 16 procent het acceptabel als er weer nieuwe maatregelen zouden worden ingevoerd. Onder mensen die wel zijn gevaccineerd is dat 65 procent.