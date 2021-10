Marokko verbiedt vliegverkeer van en naar Nederland

De Marokkaanse overheid legt vanaf middernacht een vliegverbod op aan vluchten van en naar Nederland. Dat bevestigt luchtvaartmaatschappij Transavia na berichtgeving hierover in Marokkaanse media. Het vliegverbod geldt naast Nederland ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Transavia laat weten nog te onderzoeken wat het verbod voor de maatschappij betekent. “We kijken of we toestemming kunnen krijgen om langer door te vliegen om gestrande reizigers in Marokko te kunnen ophalen”, zegt een woordvoerster. Woensdag staan nog twee vluchten van de luchtvaartmaatschappij gepland die in ieder geval doorgaan.

De Marokkaanse regering legde recent al het vliegverkeer met Rusland stil uit angst voor coronabesmettingen. Er is vanaf donderdag in Marokko een coronapas verplicht voor binnen- en buitenlandse reizen.