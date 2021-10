Piets weerbericht: herfstweer vandaag

Er is vanmorgen veel bewolking. Vanuit het zuidwesten regen met een buiig karakter. Het zuidoosten blijft vanmorgen droog. Vanmiddag komen er nog een aantal buien achteraan met kans op onweer en windstoten. Het klaart vanmiddag en in het begin van de avond wel meer op. De temperaturen lopen op naar 17 en 18 graden. Er waait boven land een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de kustgebieden is de wind krachtig tot hard met kans op zware windstoten tot in kracht 8 en 9!

Vanavond komt (vroeger of wat later) een nieuw regengebied over en er volgen vannacht nog buien met kans op onweer, hagel, veel regen en zware windstoten (in kracht 9). Noem het maar stormbuien. Deze stormbuien trekken naar het noordoosten weg.