Slachtoffer aanrijding tram in Den Haag is Poolse man

De man die maandagavond in Den Haag overleed nadat hij door een tram was aangereden, is een 39-jarige man met de Poolse nationaliteit. De politie meldde eerder al dat het slachtoffer geen vaste woon- of verblijfplaats had.

De politie heeft drie jongeren, twee 15-jarigen en een van 18-jaar, aangehouden. Getuigen zeiden tegen lokale media dat het slachtoffer op de Rijswijkse Landingslaan in de wijk Ypenburg mogelijk voor de tram zou zijn geduwd. De tramchauffeur is opgevangen door de politie en door personeel van het Haagse vervoersbedrijf HTM. Getuigen hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. De politie doet onderzoek naar het overlijden van de man.