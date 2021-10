Snelrecht voor relschoppers na voetbalwedstrijd in Nijmegen

Het Openbaar Ministerie past snelrecht toe op zeven mannen uit Arnhem en Nijmegen die afgelopen zondag werden opgepakt bij de rellen die uitbraken in het Goffertpark in Nijmegen, na de wedstrijd NEC – Vitesse. De zeven verdachten worden woensdag en donderdag op verdenking van openlijk geweld voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het OM wil dat ze vast blijven zitten tot aan de rechtszitting.

In totaal zijn zondag 22 relschoppers opgepakt. De politie sprak eerder van 23 arrestaties, maar daaronder was één aanhouding die niets met de voetbalwedstrijd te maken had. De politie denkt nog veel meer aanhoudingen te gaan doen en bestudeert daarvoor onder andere camerabeelden die in het Goffertpark zijn gemaakt.

Twee hooligans hebben een boete gekregen voor het afsteken van vuurwerk. Dertien arrestanten zijn weer op vrije voeten gesteld, maar moeten merendeels op 30 november voor de politierechter in Zutphen verschijnen. Vier mannen van 20 jaar, een 19-jarige, een 46-jarige en een 47-jarige man, alleen uit Nijmegen, Arnhem en omgeving, zitten nog vast.

Het OM wil met de snelrechtzitting en de zitting bij de politierechter “een krachtig signaal afgeven dat openlijk geweld tegen mensen met een publieke taak of supporters onderling niet wordt getolereerd”, aldus een verklaring.