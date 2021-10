Zes boeken maken kans op NS Publieksprijs

Zes boeken maken kans om bekroond te worden met de NS Publieksprijs 2021. Dat zijn Bonuskind van Saskia Noort, Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, Ik ga leven van Lale Gül, Martien van Jan Dijkgraaf, Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen en Wen er maar aan van Maike Meijer. Ze horen bij de bestverkochte titels van het afgelopen jaar (1 juli 2020 – 1 juli 2021).

Lezers kunnen vanaf nu een keuze uit genoemde boeken maken, maar ook een andere titel tot favoriet bestempelen. De eerste hoofdstukken van de genomineerde boeken worden in boekwinkels en bibliotheken verspreid in de vorm van (55.000) miniboekjes. De NS deelt de boekjes uit in de trein. De stemperiode is tot en met 17 november, de dag ook waarop de winnaar bekend zal worden. De vorige keer werden er 159.000 stemmen uitgebracht.

Jan Dijkgraaf, Lale Gül, en Maike Meijer werden niet eerder genomineerd. Drie collega’s werden al meer dan één keer genomineerd, namelijk Saskia Noort, Hendrik Groen en Michel van Egmond. De laatste won de prijs in 2017 met De wereld volgens Gijp, in 2014 met Kieft en in 2013 met Gijp. Hendrik Groen won de prijs twee keer, met Zolang er leven is in 2018 en voor Pogingen iets van het leven te maken in 2016. Saskia Noort is al zes keer eerder genomineerd, voor Stromboli (2018), Huidpijn (2017), Debet (2014), De verbouwing (2009), Nieuwe buren (2006) en De eetclub (2004).

De NS Publieksprijs bestaat uit de eer, een sculptuur van Jeroen Henneman, 7500 euro en een jaar eersteklas treinen.